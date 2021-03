Ruim 100.000 scholieren brengen ‘stem’ uit in schaduwverkiezingen

Vanaf maandag mag iedere Nederlander van 18 jaar of ouder stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop daarnaartoe houden veel scholen al de zogeheten scholierenverkiezingen en kinderverkiezingen. Die zijn georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Ruim 100.000 scholieren verspreid over heel Nederland doen mee aan die ‘schaduwverkiezingen’. Die zijn op sommige scholen deze week al begonnen, sommige gaan de komende dagen van start. Dinsdag 16 maart wordt bekend wat de voorkeurspartijen zijn van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Deze scholierenverkiezingen worden op sommige scholen aangegrepen voor lessen op school. ProDemos geeft handvaten en scholen organiseren zelf verkiezingen bij hen op school. “Op veel scholen gaan leerlingen en docenten samen aan de slag om daar een feestelijk moment van te maken; ze hangen verkiezingsposters op, maken filmpjes, bouwen zelf stemhokjes en regelen stembussen”, aldus ProDemos. “Wij hebben drie stemhokjes en stembussen geregeld die ook bij de landelijke verkiezingen gebruikt worden. Ook hebben wij natuurlijk rode potloden en partijposters”, aldus Ewan (16 jaar), leerling Lyceum aan Zee in Den Helder.

Op sommige basisscholen worden nu ook kinderverkiezingen gehouden voor kinderen in groep 7 en 8. Tot en met dinsdagmiddag staan ruim 7000 kinderen aangemeld om hun stem uit te brengen tijdens de Kinderverkiezingen.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werden onder scholieren ook dit soort verkiezingen gehouden. Toen bleek GroenLinks populair. Als het aan de toen 140.000 deelnemende leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo had gelegen was GroenLinks de grootste partij geworden. Daarnaast kregen D66 en de VVD de meeste stemmen van de jongeren. De PVV eindigde toen op de vierde plaats. Ook bij de kinderverkiezingen won toen GroenLinks. Toen stemden ruim 11.000 scholieren uit groep zeven en acht.