Partij voor de Dieren gaat het land in voor ‘Klimaatwet 1.5’

Door corona speelt de verkiezingscampagne zich voornamelijk digitaal af. Maar om aandacht te vragen voor haar ‘Klimaatwet 1.5’, gaat de Partij voor de Dieren de komende dagen het land in met een elektrische bord en een groot beeldscherm. De partij wil via de wet regelen dat Nederland “zo snel mogelijk, zo veel mogelijk doet” om opwarming van de aarde tegen te gaan, legt Kamerlid Lammert van Raan uit.

De 1.5 in de wet staat voor de 1,5 graden die de aarde maximaal zou moeten opwarmen. “We moeten van een 1,5 metersamenleving naar een 1,5 gradensamenleving”, aldus Van Raan. De wet bestaat uit zeventien voorstellen die in de Tweede Kamer werden weggestemd toen de klimaatwet van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie en 50PLUS werd behandeld. “We dachten, waarom slaan we er niet gewoon een nietje doorheen?” zei Van Raan. Zo ontstond het nieuwe wetsvoorstel. De aangenomen klimaatwet is volgens hem een “verwaterd compromis”.

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is: de CO2-uitstoot moet naar nul. In de klimaatwet ligt vastgelegd dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot moet halveren ten opzichte van 1990.

Van Raan voerde woensdagochtend samen met de Amsterdamse fractievoorzitter Johnas van Lammeren actie voor de Stopera in de hoofdstad. Ook in Utrecht, Leiden, Den Haag, Den Bosch en Nijmegen voert de partij actie. Grootschalige bijeenkomsten zoals Forum voor Democratie organiseert, blijven uit. De partij hoopt vooral via sociale media aandacht te vragen voor de wet en de actie. Volgens Van Raan gaat de verkiezingscampagne te weinig over het klimaat, en als het onderwerp wel ter sprake komt, gaat het te veel alleen maar over wel of geen kernenergie.

Desondanks staat de Partij voor de Dieren op zetelwinst in de peilingen. Volgens het gemiddelde in de Peilingwijzer haalt de partij ongeveer zeven zetels. In 2017 groeide de PvdD naar vijf zetels, waarvan ze er nog vier over heeft, na een afsplitsing. Partijleider Esther Ouwehand denkt zelfs hardop na over regeringsdeelname, maar dat ligt niet voor de hand, gezien de verschillen tussen de PvdD en de meeste grotere partijen.