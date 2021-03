Grote kans op overlast door kortdurende storm

Het weer in Nederland is donderdag in de ochtend en middag erg onstuimig. Rond 10.00 uur is er in het zuidwesten een kortdurende storm, die voor veel overlast kan zorgen. Aan zee kunnen er windstoten ontstaan met snelheden tot 110 kilometer per uur. In het binnenland zullen die snelheden iets lager liggen, zo verwacht Weer.nl.

De windstoten kunnen schade aan gebouwen veroorzaken. Ook is de kans groot dat er takken afbreken en bomen omwaaien. Verder kan ook het verkeer flinke hinder ondervinden, met name op dijken, viaducten en bruggen.

De storm komt aan land in het zuidwesten, maar trekt in de loop van de middag langs de westkust richting het Waddengebied. Volgens de verwachting gaat de storm rond 14.00 uur weer liggen.