Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1925, dat zijn er 12 meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive care liggen 572 coronapatiënten, 12 meer dan een dag eerder. Opvallend is dat het aantal mensen op ic’s al meer dan een week gestaag toeneemt. Een week geleden lagen er 33 patiënten minder.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 Covid-patiënten, dat zijn er evenveel als woensdag.

Woensdag daalde het totaal aantal opgenomen coronapatiënten, na een toename de twee voorgaande dagen. Het LCPS houdt al een aantal weken rekening met een toename van het aantal opgenomen patiënten.