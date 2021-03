Tests in Charlois brachten 900 coronagevallen aan het licht

Bij het grootschalige testen op het coronavirus in de Rotterdamse buurt Charlois zijn 900 mensen positief getest. In totaal hebben 15.662 mensen zich laten testen. Ongeveer de helft van hen kwam uit Charlois. Vier op de tien geteste personen kwamen van buiten Rotterdam-Zuid. De anderen kwamen uit de buurten Feijenoord en IJsselmonde, die naast Charlois liggen.

GGD Rotterdam-Rijnmond begon op 26 januari met het gerichte testprogramma, het tweede in zijn soort in Nederland. Verspreid over Charlois stonden elf testlocaties. Mensen konden onder meer naar een grote teststraat in Ahoy, metrostation Maashaven en bij de uitgang van de Maastunnel. Het gerichte testen eindigde afgelopen vrijdag.

De Rotterdamse GGD verwachtte vooraf ongeveer 20.000 mensen te gaan testen. De testlocaties moesten echter een paar keer dicht, onder meer vanwege avondklokrellen en winterweer. Arts Ewout Fanoy van GGD Rotterdam-Rijnmond zegt in een verklaring dat de test onder meer bedoeld was om te kijken “of lokale testplekken drempelverlagend kunnen zijn”.

Ongeveer 11 procent van alle inwoners van Charlois heeft zich laten testen. Fanoy is daar niet ontevreden over. “Dat is een serieus aantal”, zegt hij. “Daarnaast hebben we in totaal 900 diagnoses gesteld en dankzij isolatiemaatregelen waarschijnlijk een flink aantal nieuwe besmettingen voorkomen.”