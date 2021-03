Burgemeesters praten met minister over ‘toegangstesten’

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, praten maandag met coronaminister Hugo de Jonge over het ‘toegangstesten.’ Er is een nieuwe app ontwikkeld waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze recent zijn getest op het coronavirus en dat die test uitwees dat ze niet besmet zijn. De app zou dit weekeinde uitgeprobeerd worden op twee proeffestivals in Biddinghuizen, maar die festivals zijn wegens de slechte weersverwachting een week opgeschoven.

Volgens De Jonge kan de ‘toegangstest’ helpen bij het heropenen van de samenleving. Sommige burgemeesters willen sneller versoepelingen dan anderen. Het Veiligheidsberaad heeft de routekaart die het kabinet voor zich ziet om het beleid minder streng te maken, tegen het licht gehouden. Een aantal deelnemers aan het beraad denkt dat er in de buitenlucht sneller meer kan en mag. Er zijn ook voorstanders van regionaal maatwerk. Maandag bespreken de burgemeesters dat met De Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus.

Het Veiligheidsberaad vergadert maandag digitaal, omdat het maandag ook de eerste dag van de verkiezingen is. Voor sommige burgemeesters zou de reis naar de gebruikelijke vergaderplaats in Utrecht op die dag te veel tijd kosten, aldus een woordvoerster van het beraad.