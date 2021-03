Grapperhaus wil praten met familie en collega neergestoken agent

Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat contact zoeken met de familie en de collega van de agent die woensdagavond in Groningen is neergestoken. Wat er is gebeurd is “vreselijk”, zegt Grapperhaus. De agent werd meerdere keren in zijn hoofd en hals gestoken en ligt met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis.

De bewindsman heeft al contact met de Groningse burgemeester. De familie en de collega-agent wilde hij even van de schrik laten bekomen, maar ook met hen wil hij graag in gesprek.

De agenten wilden twee jonge mannen woensdagavond controleren in verband met de avondklok. Nadat ze het tweetal hadden aangesproken, zijn de agenten vrijwel direct aangevallen. Een verdachte stak één agent meerdere keren met een scherp voorwerp. De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten.