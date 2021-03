‘Gebruik kortere teststaafjes voor kinderen ook bij de GGD’en’

Ook de GGD’en zouden allemaal kortere teststaafjes moeten gebruiken om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk te controleren op het coronavirus. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik. Dat zegt Károly Illy, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in reactie op een artikel in het AD.

Daarin staat dat enkele GGD’en dit korte staafje al hanteren. Het gebruiken van deze kinderstaafjes biedt voldoende zekerheden over de eventuele besmettingen, zegt Illy. “Je mist er wel eens een, maar dat gaat dan om een kind met zo weinig virus, dat het ook geen risico ’s oplevert voor een ander.”

Omdat het zo belangrijk is dat iedereen bij een vermoedelijke besmetting getest wordt en kinderen dan niet bang hoeven te zijn, moeten deze weinige en vrij onschuldige missers op de koop toe worden genomen, denkt Illy

Hij vergelijkt het gevoel dat een kort staafje oplevert met dat van neuspeuteren. In de ziekenhuizen worden op beperkte schaal ook sabbelwatjes gebruikt voor kleine kinderen, maar die zijn in de praktijk niet erg handig. Het speeksel dat zo is gewonnen moet namelijk heel snel worden gecontroleerd en dat is niet altijd mogelijk.