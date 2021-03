Rutte was als kind de druktemaker in de klas

Mark Rutte was als kind een druktemaker in de klas, een spring-in-‘t-veld die andere kinderen afleidde. En die gewoonte heeft hij niet afgeleerd. “Een beetje ontregelen is heerlijk.” Die bekentenis deed de premier zondag in de verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal.

Rutte zat samen met vijf andere lijsttrekkers in het Jeugdjournaal, om vragen van kinderen te beantwoorden. En dat leidde tot enkele ontboezemingen die in andere debatten niet snel langs zouden komen.

Geert Wilders zijn grootste angst is dat iemand in zijn familie iets overkomt. “Dat ik iemand kwijt raak van wie ik veel houd.” Jesse Klaver was verlegen als kind en Wopke Hoekstra zou wel de vader uit de animatiefilm The Incredibles willen zijn. Sigrid Kaags favoriete eten is pannenkoeken met banaan en Lilian Marijnissen is eerder een avond- dan een ochtendmens. “Ik vond school vroeger altijd veel te vroeg”, zei de SP-leider.

Iets serieuzer werd het toen Sigrid Kaag werd gevraagd hoe ze omgaat met haat op sociale media. Ze noemde haat “een hele vergevorderde vorm van pesten” en zei dat ze er niet naar kijkt en het niet leest. “Mensen die haten, zijn eigenlijk ontzettend zielig.” Ze besloot met een advies: “Als iemand je pest, zoek iemand om mee te praten, een meester, een juf, maar ga nooit een dag aan jezelf twijfelen.”

In duo’s werden de lijsttrekkers ook aan een quiz onderworpen, met vragen over onder meer TikTok-sterren, games, en de naam van het jongste pandajong in Ouwehands Dierenpark. Marijnissen en Rutte rolden als winnaar uit de bus, hoewel Rutte meerdere keren probeerde vals te spelen door de kinderen in het publiek om hulp te vragen.

Ter afsluiting werden de lijsttrekkers verrast met een envelop die onder hun stoel zat verstopt. Daarin zaten voor elk van hen complimenten van de kinderen. Die vonden het van Rutte “heel knap dat hij ondanks alle haat positief blijft”. “Goed dat u uw werk volhoudt ondanks al die beveiliging”, was hun boodschap aan Wilders. Klaver verdiende bonuspunten vanwege het feit dat hij zelf op TikTok zit. “U kunt goed koken en heeft mooie krullen.”