Lisa van Ginneken namens D66 eerste transgender persoon in Kamer

Lisa van Ginneken, de nummer 22 van de kandidatenlijst van D66 wordt waarschijnlijk de eerste transgender persoon in de Tweede Kamer. De partij van Van Ginneken stevent volgens de exitpolls af op 27 zetels.

De 48-jarige inwoner van Amsterdam gaat zich in de Kamer inzetten voor LHBTI’ers. Van Ginneken wil geregeld krijgen dat transgender- en intersekse mensen zelf kunnen beslissen over medische ingrepen. Ook beperken van de macht van techbedrijven en verbetering van de patiëntenvertegenwoordiging in de zorg staan in de portefeuille van Van Ginneken.