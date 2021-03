Zo bescherm je je telefoon tegen cybercrime

De vraag hoe je nog veilig je smartphone kan gebruiken wordt steeds relevanter. Het CBS liet onlangs weten dat traditionele criminaliteit vorig jaar flink is gedaald. Het aantal gevallen van cybercrime blijft helaas juist stijgen. We worden dan ook regelmatig geconfronteerd met berichtgeving waaruit blijkt dat we goed op moeten letten of onze data wel veilig is: een datalek, sim-swap of oplichting via WhatsApp komt regelmatig voor. Maar kunnen we ons daar tegen beschermen?

Cyber crime en corona

Het is aannemelijk dat de verschuiving in criminaliteit deels samenhangt met de corona-pandemie, zo stelt ook het CBS. Maar het speelt natuurlijk al wat langer. Ook in de jaren 2017, 2018 en 2019 was er elk jaar sprake van een stijging van online criminaliteit. Die stijging zet ongetwijfeld door als we ons niet iets beter beschermen. Het is een interessante markt voor wie kwaad wil; de buit is vaak groot, de toegang zo verkregen, en de pakkans bijzonder klein.

Telefoonhoesjes en screen-protectors

Het is al heel vervelend als je telefoon onherstelbaar beschadigt raakt door vocht of door een onbedoelde vlucht naar beneden. Een nieuwe telefoon is prijzig, en bovendien zijn we extreem afhankelijk geworden van ons eigen apparaat. Niet voor niets ga je dus waarschijnlijk meteen na aanschaf van een nieuw toestel op zoek naar hoesjes voor je nieuwe Galaxy S21 of je iPhone 12. Stel je voor dat je dat niet zou doen, en dat die telefoon van 1000 euro na een maand al kapot valt.

Open achterdeuren

Het is niet heel slim om geen enkele bescherming om je telefoon te hebben, maar hetzelfde geldt voor de binnenkant van je telefoon. Update je telefoon en apps daarom altijd zodra dat kan. Die updates zijn vaak bedoeld om gaten in de bescherming te dichten. Installeer apps alleen als ze van een betrouwbare bron komen, en controleer met welke machtigingen je nu eigenlijk akkoord gaat voordat je ‘ja’ zegt. Als je dat niet doet, is de kans groot dat je een achterdeur wagenwijd open zet, en anderen in de gelegenheid stelt zo bij je binnen te wandelen.

Met wie praat je nu?

Een goede virusscanner, en sterke, verschillende wachtwoorden zijn om die reden ook aan te raden. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar wifi. En hou altijd in de gaten met wie je communiceert: klinkt je schoonmoeder via WhatsApp anders dan je van haar gewend bent? Bel haar even op, om te verifiëren dat zij het echt is. Ziet het bericht van je bank er vreemd uit? Via checkjelinkje.nl kan je linkjes die je ontvangt controleren, zodat je zeker weet dat je niet bent doorgesluisd naar een kwaadwillende ander.

Plan ‘B’

Ook niet onbelangrijk: hou er rekening mee dat het toch mis kan gaan. Natuurlijk verklein je de kans op problemen als je de moeite doet je telefoon goed te beschermen, maar je kan pech hebben. Als je data op straat ligt bijvoorbeeld, en je provider identificeert zijn klanten niet goed, kan je nummer overgezet worden naar de simkaart van een ander (de simswap-truc). Dan kan de dader overal bij.

Het enige wat je daar tegen kan doen is opletten dat je geen klant wordt van slapende providers of lekkende instellingen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maak dus regelmatig back-ups, zodat je in ieder geval de toegang tot dierbare bestanden niet verliest. En schakel de ‘vind mijn apparaat’-functie in – al was het maar omdat het heel geruststellend is te weten dat je alweer niet gerold bent, maar dat je telefoon ergens onder de bank moet zijn beland.