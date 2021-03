Opnieuw toename coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw verder opgelopen. Zondag behandelen ziekenhuizen 2073 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een dag eerder waren dat er 2047.

Van die patiënten liggen er 611 op de intensive care, 9 meer dan zaterdag. Dat aantal schommelde anderhalve week lang tussen de 550 en 600. In de maand daarvoor ging het ook redelijk stabiel op en neer, maar dan tussen de 500 en 550. Verpleegafdelingen behandelen nu 1462 coronapatiënten. Dat zijn er 17 meer dan op zaterdag.

Ziekenhuizen namen veel nieuwe patiënten op. In het afgelopen etmaal belandden 225 mensen vanwege een coronabesmetting op een verpleegafdeling of intensive care, 97 minder dan een dag eerder. Van hen zijn er 31 opgenomen op de ic en 194 in de verpleegafdeling. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week.

Volgens het LCPS wordt de stijgende instroom in de ziekenhuizen veroorzaakt door de inmiddels dominante Britse variant van het coronavirus. “Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke toename van de Covid-ziekenhuisbezetting”, aldus het LCPS.