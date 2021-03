Uitbreiding proef met sneltesten van studenten in Groningen

Een proef met coronasneltesten voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs in Groningen wordt uitgebreid. Het aantal locaties voor sneltesten in de studentenstad gaat van één naar drie.

Half januari openden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort al zo’n locatie op de Zernike Campus. Het doel is om te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is in coronatijd. Bij de eerste proef worden studenten voorafgaand aan een tentamen getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag.

De proef wordt nu uitgebreid om studenten en docenten praktijkonderwijs te laten volgen en geven. Ook is het bedoeld voor studenten van de RUG die een fysieke studieplek hebben gereserveerd.

De nieuwe sneltestlocaties komen bij de Euroborg voor Noorderpoortstudenten en in het centrum bij het Wiebenga-gebouw voor Hanzehogeschool en RUG-studenten. “Met deze twee nieuwe locaties willen de instellingen onderzoeken hoe het praktijkonderwijs veilig verder opengesteld kan worden door het voor studenten zo laagdrempelig mogelijk te maken om zich te laten testen. Er is voor deze locaties gekozen vanwege de verbondenheid met het praktijkonderwijs en de centrale ligging dichtbij de binnenstad”, aldus de onderwijsinstellingen.