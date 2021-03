Probleem defecte flesjes Pfizer-vaccin speelt niet in Nederland

Het probleem met defecte flesjes van het Pfizer/BioNTech-vaccin speelt niet in Nederland. Woensdag is de vaccinatie in Hongkong en Macau vanwege een mankement aan de verpakking tijdelijk opgeschort, maar volgens een woordvoerder van Pfizer is daar in ons land geen sprake van.

De regering in Hongkong kreeg een waarschuwing over problemen met de sluitingen van de flesjes, waarna uit voorzorg is gestopt met prikken. De defecte flesjes zouden zijn geleverd via Fosun Pharma, de Chinese partner van farmaceuten Pfizer en BioNTech. “De levering van de vaccins in Nederland gaat via Pfizer in BelgiĆ«”, aldus de woordvoerder. “Het is een compleet andere partij waar het kwaliteitsprobleem niet speelt. We kunnen daarom gewoon doorgaan met het prikken.”

Mensen in Nederland van 75 en 76 jaar oud krijgen vanaf woensdag een uitnodiging om te worden ingeƫnt met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Half april zijn 70- tot 74-jarigen aan de beurt en eind april mensen van 65 tot 69. Ook hun partners mogen zich laten vaccineren.