Uitspraak rechtbank over vermoedelijk brein liquidatie De Meern

In de gerechtsbunker in Amsterdam doet de rechtbank maandag uitspraak in de strafzaak tegen de 38-jarige Marcel D., die het brein zou zijn achter de liquidatie van drugshandelaar Wout Sabee (70) en een eerdere poging daartoe. Het slachtoffer werd op 24 juni 2016 bij zijn huis in De Meern doodgeschoten.

In januari eiste het Openbaar Ministerie 30 jaar tegen D. De Nieuwegeiner zou ook jarenlang een drugslijn naar Engeland hebben gerund en honderden kilo’s cocaïne en heroïne hebben uitgevoerd. Volgens justitie onderhield D. in het drugsmilieu in de Utrechtse regio contact met onder anderen Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo.

D. zou Sabee verantwoordelijk hebben gehouden voor een mislukt drugstransport in 2013. Hij zou drie ton schadevergoeding van het latere slachtoffer hebben geëist. Diens weigering te betalen zou tot de moordplannen hebben geleid. De uitvoerders van de liquidatie in 2016 zijn tot dusver spoorloos gebleven.

De rechtbank spreekt maandag ook de vonnissen uit in de zaken tegen zes mannen die tot de drugsorganisatie van D. zouden hebben behoord en betrokken zouden zijn geweest bij de smokkelpraktijken. In november eiste het OM celstraffen tot veertien jaar tegen hen.