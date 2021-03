Koninklijk gezin op Koningsdag zonder familie naar Eindhoven

Koningsdag wordt dit jaar alleen gevierd met het koninklijk gezin. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters komen op 27 april naar de High Tech Campus in Eindhoven. De rest van de familie is vanwege de coronacrisis niet uitgenodigd. Dat heeft de gemeente Eindhoven dinsdag bekendgemaakt.

Het koninklijk gezin wordt op de High Tech Campus ontvangen in een studio waar een groot deel van het programma wordt ingevuld. Het aantal activiteiten wordt bewust beperkt gehouden om eventuele risico’s te voorkomen. Het programma wordt voor een groot deel digitaal afgewerkt. Zo kan er toch contact zijn met de inwoners van Eindhoven.

Ook komt er een karavaan met verschillende typisch Eindhovense voertuigen die het verleden, heden en toekomst van de stad laten zien. Daarnaast zijn er gesprekken met designers en wordt er teruggeblikt op hoe Eindhoven in de afgelopen honderd jaar de stad is geworden die het nu is.

De gemeente moest het programma voor Koningsdag recent volledig omgooien. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen waren de plannen niet meer realistisch. “We hebben altijd gezegd dat we meebuigen met corona. Wij zijn niet blind of doof voor de epidemiologische situatie. We doen wat past”, zei burgemeester John Jorritsma tijdens een persconferentie. Volgens de burgemeester is aan alle voorschriften gedacht. Zo wordt iedereen vooraf getest, moeten er mondkapjes worden gedragen en zijn er zo min mogelijk verplaatsingen.

Het programma is volgens Jorritsma afgelopen vrijdag herzien, maar volgens de burgemeester “niet vanuit paniek”. “Dat heeft alles te maken met de oplopende cijfers. We hebben de piek nog niet bereikt.” De kans dat de programmering weer wordt opgeschaald, acht Jorritsma niet groot.