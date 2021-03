De toegang tot het Vondelpark in Amsterdam is dinsdagmiddag tijdelijk afgesloten omdat het te druk is. De gemeente meldt via Twitter dat mensen alleen het park nog uit mogen.

Vanwege het mooie weer hebben veel mensen het park opgezocht. De gemeente vraagt mensen drukke plekken te mijden, voldoende afstand te houden en dichtbij huis te genieten van het weer.