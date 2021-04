Tjeenk Willink weet nog niet of Rutte obstakel is in formatie

Informateur Herman Tjeenk Willink weet nog niet of het wantrouwen bij veel partijen jegens VVD-leider Mark Rutte de formatie van een kabinet in de weg staat of niet. Sommige media trekken volgens hem die conclusie, omdat hij eerder deze week zei dat Rutte “niet de enige drager van de huidige bestuursstijl is”.

Maar zelf kan Tjeenk Willink die conclusie “niet tot de zijne rekenen” zolang hij niet klaar is met onderzoeken “of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan”. Hij voert daarvoor gesprekken met alle fractieleiders in de Tweede Kamer. Donderdag was de beurt aan de kleine partijen, vrijdag komen de grote partijen aan bod.

Ruim twee weken geleden lekte uit dat Rutte al tijdens een eerste verkennend gesprek over de vorming van een nieuw kabinet sprak over een ministerspost voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, als mogelijke voorwaarde voor kabinetsdeelname van diens partij. De voltallige oppositie zegde daarop het vertrouwen in de demissionaire premier op. De huidige coalitiepartijen kwamen met een motie van afkeuring waar alleen zijn eigen VVD tegen stemde.