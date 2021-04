Burgemeesters blijven pleiten voor heropenen terrassen

Hoewel minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) al heeft aangegeven dat de terrassen voorlopig nog niet open mogen, doen burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag toch opnieuw een appèl op het kabinet. Zij geven aan dat in hun gemeentes mensen steeds vaker en massaler de openbare ruimte intrekken en dat dit steeds lastiger is te handhaven.

Terrassen geven dan letterlijk en figuurlijk wat ruimte. Gasten zijn op terrassen beter te reguleren dan in de overvolle parken, stellen zij. “Overal zie je mensen buiten die zich niet langer houden aan de regels. Dan is handhaven geen optie”, aldus Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

De burgemeesters denken het kabinet maandag met argumenten alsnog te kunnen overtuigen. “Wij gaan onze wensen alsnog een keer voorleggen”, zegt onder anderen Aboutaleb voorafgaand aan het beraad over de coronamaatregelen. Behalve Grapperhaus schuift ook RIVM-baas Jaap van Dissel aan bij de vergadering van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s.