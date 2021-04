Kuipers: advies Gezondheidsraad ‘fantastisch, goed nieuws’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met het advies van de Gezondheidsraad om de tijd tussen de eerste en de tweede prik te verlengen zodat er genoeg vaccin is om meer mensen de eerste prik te geven. “Fantastisch, goed nieuws”, zei hij maandag in zijn eerste reactie. Het kan zelfs leiden tot “aanzienlijk” minder opnames, schat hij.

Tot voor kort was 40 procent van de prikken een tweede injectie en deze prikken hadden volgens hem wel “voor een deel in andere mensen gemogen”. Hij hoopt dat het beleid snel wordt aangepast. “Dat is wat we nodig hebben. Ik ga ervan uit dat dat binnen een week kan”, aldus Kuipers, die vorige week al op een dergelijk advies had gehoopt. Nieuwe afspraken voor een prik moeten volgens hem nu alleen nog naar mensen die nog niks gehad hebben.

“Vaccineren, vaccineren, vaccineren” is de uitweg, zei hij. Er moet echt worden ingezet op die eerste prik, want dat is de weg naar een daling in het aantal opnames, zei hij ook al net voordat het nieuws over het advies tot hem doordrong tijdens zijn wekelijkse ontmoeting met de pers.