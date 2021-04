Top 50PLUS ruziet over wetsvoorstel rekenrente

De Eerste Kamerfractie van 50PLUS keert zich tegen de Tweede Kamerfractie van haar eigen partij, omdat ze het niet eens zijn over een wetsvoorstel over de rekenrente voor pensioenen. De nieuwe partijleider Liane den Haan wil dat wetsvoorstel niet meer indienen, waardoor de SP dit in de Tweede Kamer doet. De senaatsfractie steunt het voorstel nog wel, en vindt dat Den Haan “welke grip dan ook verliest op dit voor zijn achterban zo belangrijke onderwerp”.

Het voorstel moet regelen dat de ‘rekenrente’ voor pensioenfondsen tijdelijk op 2 procent komt te staan. Die rente gebruiken pensioenfondsen om te berekenen hoeveel geld ze in kas moeten houden om aan pensioenverplichtingen te kunnen doen. Door het tijdelijk vastleggen van de rente, moeten kortingen worden voorkomen.

“Het is volstrekt redelijk en logisch dat de fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer dit voorstel niet alleen blijft steunen, maar er actief de boer voor op zal gaan”, zegt Martin van Rooijen, die de senaatsfractie aanvoert. Het wetsvoorstel zal in de Tweede Kamer worden verdedigd door de nieuwe indiener SP. Voormalig fractievoorzitter van 50PLUS Corrie van Brenk sprak hiervoor haar “grote dank” uit aan de SP. “Te belangrijk voor alle deelnemers de komende jaren”, zei zij.

50PLUS wordt al jaren geteisterd door ruzie. De nieuwe voorvrouw Den Haan staat al bijna sinds haar verkiezing lijnrecht tegenover verschillende prominente leden. Ze riep voor de verkiezingen zelfs haar eigen nummer drie op zich terug te trekken. Ook de senaatsfractie verzet zich tegen Den Haan. Zij steunde als leider van ouderenvereniging ANBO het pensioenakkoord, terwijl 50PLUS zich hier in het verleden fel tegen verzette.