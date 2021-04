Vondelpark in Amsterdam weer dicht wegens drukte

Het Vondelpark in Amsterdam wordt zondagmiddag weer tijdelijk afgesloten omdat het te druk is. De gemeente meldt via Twitter dat mensen het park alleen nog kunnen verlaten.

Vanwege het mooie weer hebben veel mensen het park in de hoofdstad opgezocht. De gemeente vraagt mensen drukke plekken te mijden, voldoende afstand te houden en dicht bij huis te genieten van het weer.

Zaterdag werden de zij-ingangen van het park ook al afgesloten wegens drukte vanwege het lekkere weer. Ook het kleinere Sarphatipark in Amsterdam werd afgesloten. Het was de afgelopen tijd vaker te druk in het Vondelpark, waardoor de toegang werd gesloten. Dit gebeurt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.