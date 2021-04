Burgemeester Emmen boos dat er geen evenemententestlocatie is

De burgemeester van Emmen is boos dat er geen testlocatie voor evenementen is in zijn stad. Eric van Oosterhout noemt het Testen voor toegang bij RTV Drenthe een “totale flop” in zijn provincie. Drentenaren kunnen alleen in Assen worden getest, dat ligt op ongeveer 40 kilometer van Emmen.

Komend weekend zijn er twee evenementen in Emmen waar mensen naartoe kunnen als ze een recente negatieve coronatest bij zich hebben. Een yogales en een voetbalwedstrijd van FC Emmen. De test moet echter worden afgenomen bij een speciale locatie, in Drenthe kan dat dus alleen in Assen.

“We hebben vijf locaties aangedragen in Emmen waar de organisatie zo gebruik van kan maken”, aldus Van Oosterhout bij de regionale omroep. Volgens de burgemeester zei de organisatie tijdens gesprekken dat de afstand tussen Emmen en Assen klein genoeg was voor alle bezoekers en vrijwilligers om af te leggen. Van Oosterhout denkt dat je zo te veel verkeer tussen de steden krijgt. Bij de wedstrijd van FC Emmen zijn 1200 fans toegestaan.

Volgens Van Oosterhout hebben veel Emmenaren geen trek meer in de evenementen, nu ze voor de test naar Assen moeten. “Ik moet nog zien hoe dat zondag gaat, ik heb al gehoord van een aantal mensen dat ze er op deze manier geen zin in hebben.”