CBR start 28 april met inhalen van 400.000 theorie-examens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) start 28 april met het inhalen van de 400.000 theorie-examens die sinds 15 december vanwege de strenge coronamaatregelen niet afgenomen konden worden. “De praktijkexamens konden we al sinds maart weer afnemen, de theorie miste nog”, zegt een woordvoerder.

Dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie werden versoepelingen van de maatregelen vanaf 28 april aangekondigd, waar deze er een van is. “We zijn superblij dat we weer aan het werk kunnen”, klinkt het vanuit het CBR, want de achterstanden zijn “enorm”. “We zijn sinds maart weer praktijkexamens aan het afnemen, maar ook daar hebben we een achterstand van 300.000 examens. Dat hebben we niet één-twee-drie ingelopen”, zegt de woordvoerder. In totaal moet het bureau dus een achterstand van 700.000 examens zien weg te werken.

Om dat veilig te doen, “onze doelgroep is zo’n beetje de laatste die gevaccineerd gaat worden”, zijn er maatregelen genomen “voor hen en onze collega’s”, aldus de zegsvrouw. Theorie-examens worden afgenomen bij 24 mensen tegelijk, “een veel kleinere groep dan vroeger”. Er zijn spatschermen geplaatst en de luchtverversing is aangepast.

Het inplannen van de theorie-examens gaat net als bij het inhalen van de praktijkexamens. “Van wie het examen eerder is uitgesteld, kan voor 1 augustus een plaatsje boeken. Daar hebben we capaciteit voor vrijgehouden.” Daarna zijn nieuwe examenkandidaten aan de beurt.

Het CBR heeft een plan gemaakt om de enorme wachtrijen in te dammen, beginnend bij de eigen medewerkers. “We werven nieuwe mensen, werken over en in het weekend. Maar dat zal niet genoeg zijn.” Daarom is de branche gevraagd minder examens in te plannen, want “van de 300.000 zakt de helft en dat is enorm zonde”. Het slagingspercentage moet dus omhoog, iets waar het CBR vanaf mei op gaat letten. Als die maatregelen de wachttijden nog niet doen zakken, “moeten we onorthodoxe manieren verzinnen”. Dan moet gedacht worden aan afschaffen van de tussentijdse toets en het faalangstexamen, en het verhogen van de afrij-leeftijd van 17 naar 18 jaar. “Maar dat wil niemand.”