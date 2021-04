Weekcijfers RIVM: waarschijnlijk weer toename aantal besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt waarschijnlijk weer verder toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen.

Van vorige week woensdag tot en met afgelopen maandag werden al zo’n 47.390 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gemiddeld meldde het RIVM afgelopen dagen bijna 7700 positieve tests per dag. Dat betekent dat bij de presentatie van de weekcijfers dinsdag mogelijk een fors hoger aantal wordt gemeld dan vorige keer. Bij die laatste weekupdate meldde het RIVM 51.240 nieuwe besmettingen.

Het RIVM becijfert ook het actuele reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Bij de laatste update van het instituut besmette honderd mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 97 anderen.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiƫnten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Bij de vorige weekupdate van het RIVM waren dat er 1700, waarvan 386 op de intensive cares. Daarnaast maakt het RIVM het aantal sterfgevallen van afgelopen week bekend en geeft het instituut een update over het aantal mensen dat tot nu toe is gevaccineerd.