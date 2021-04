Laatste 1500 tickets Lowlands binnen 3 seconden uitverkocht

De laatste 1500 kaarten voor Lowlands waren donderdagavond binnen drie seconden uitverkocht. Dat meldt een woordvoerder van het festival in Biddinghuizen. De kaartverkoop begon om 20.00 uur. Iedere klant mocht maximaal vier kaarten bestellen.

De kaarten zijn beschikbaar gekomen nadat een aantal mensen een terugbetaling had aangevraagd voor hun ticket voor de editie van 2020. Die editie was binnen een aantal uur uitverkocht maar ging vanwege de coronapandemie niet door. Het overgrote deel van de festivalgangers heeft zijn ticket bewaard, maar een beperkt aantal kaarten is dus weer vrijgekomen.

Lowlands vindt plaats van 20 tot en met 22 augustus op het festivalterrein in Biddinghuizen. De organisatie gaat ervan uit dat het festival door kan gaan, maar houdt er tegelijkertijd rekening mee dat het opnieuw moet worden verplaatst. Lowlands is niet alleen afhankelijk van de coronamaatregelen in Nederland, maar ook van die in het buitenland waar een deel van de artiesten vandaan moet komen. Ook wordt rekening gehouden met extra eisen die de overheid stelt aan het bezoeken van festivals.

Op het affiche voor de komende editie staan onder anderen Stormzy, The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Balthazar en Yungblud. Ook Lianne La Havas, The Opposites, Typhoon, Eefje de Visser, Altın Gün en Froukje treden op.