Kabinet laat publiek toe bij Eurovisie Songfestival

Bij het Eurovisie Songfestival kan volgende maand in Rotterdam Ahoy zoals gepland publiek aanwezig zijn. Ondanks het nog altijd hoge aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames heeft het kabinet besloten dat het Fieldlab-experiment tijdens het evenement op een veilige manier kan doorgaan, meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Minister Arie Slob (Media), minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) overlegden donderdag over het evenement en de coronamaatregelen.

Het kabinet gaf eerder aan dat de experimenten van Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid, worden uitgesteld of geschrapt als er meer dan negenhonderd coronapatiƫnten op de intensive cares in de ziekenhuizen liggen. Donderdag waren dat er ruim achthonderd.

De gemeente Rotterdam noemt het “goed nieuws” dat er toch publiek aanwezig mag zijn bij het Eurovisie Songfestival. “Shows met publiek zorgen immers voor die geweldige Songfestival-sfeer in Ahoy”, laat de Rotterdamse verantwoordelijk wethouder Said Kasmi weten in een reactie. Hij benadrukt dat de gemeente de ontwikkelingen “nauwgezet” blijft volgen. “Veiligheid voor bezoekers, artiesten, delegaties en pers staan te allen tijde voorop en we werken volgens een strikt coronaprotocol”, aldus Kasmi.

Bij de repetities, de halve finales en de grote finale mogen per show maximaal 3500 mensen worden toegelaten. Naar verwachting begint de kaartverkoop begin mei. De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 18 en 20 mei. De finale is op 22 mei.