Audiotour vertelt over de geschiedenis van de Dam

Bezoekers en bewoners van Amsterdam kunnen nader kennismaken met de gebouwen rondom de Dam. In een gratis toegankelijke audiotour maken ze een tijdreis door de geschiedenis en krijgen ze meer te horen over veertien markante bouwwerken op het beroemde plein. Burgemeester Femke Halsema neemt de audiotour woensdag als eerste in gebruik.

De audiotour is een idee van de ondernemers aan de Dam. Nu het al ruim een jaar vanwege het coronavirus vele malen stiller is dan normaal in de binnenstad, willen ze bewoners en bezoekers opnieuw laten kennismaken met de schoonheid van de oude binnenstad.

“Deze ruime, open plek in de dicht bebouwde hoofdstad oefent al eeuwen een aantrekkingskracht uit op bewoners en bezoekers”, zegt Richard Francke, voorzitter van de ondernemersvereniging op de Dam. “Helaas is het bezoek sinds maart 2020 gereduceerd tot 20 procent ten opzichte van voor de crisis. Juist daarom is dit een uitgelezen moment voor bewoners en bezoekers om het centrum opnieuw te ontdekken.”

Zo komt de rol van de Dam bij de herdenking en viering van de Tweede Wereldoorlog uitgebreid in de tour voorbij, zoals de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei bij het Nationaal Monument. De plechtigheid was dinsdag vanwege de coronamaatregelen opnieuw op een vrijwel lege Dam.

Ook wordt stilgestaan bij het namenmonument ter ere van de slachtoffers van de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945. Verder komen de luisteraars meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van De Nieuwe Kerk en Hotel Krasnapolsky, evenals de ontwikkelingen rond het huidige Paleis op de Dam.

Architectuurjournalist Anneke Bokern en architect Paul Vlok hebben de audiotour, die in het Nederlands en Engels via je smartphone is te horen, gemaakt.