Zeer grote brand in voormalige garage in Goes

In Goes is in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand ontstaan in een leegstaand pand aan de Marconiweg. Het betreft een uitslaande brand in een voormalige garage, laat de veiligheidsregio Zeeland weten. De brand woedt in het dak van het gebouw. Er was niemand binnen toen de brandweer arriveerde, zegt een woordvoerder.

De brandweer rukte rond 03.00 uur uit naar de Marconiweg. Iets later werd opgeschaald naar zeer grote brand. “Omdat het een groot pand is”, licht de veiligheidsregio toe. “Dan kan het hard gaan met het vuur.” Er wordt van vier kanten geblust om te voorkomen dat de brand verder uitslaat. Volgens de woordvoerder slaan de vlammen uit het dak.

Het gaat om een vrijstaand pand. De omgeving is afgezet voor de bluswerkzaamheden. Er zijn vooralsnog geen omliggende woningen ontruimd.