Nederland gasvrij in 2050: wat is er nodig?

Het beruchte klimaatakkoord is ooit door meer dan honderd partijen ondertekend, waarvan Nederland er één is. Een van de klimaatdoelen in het akkoord is dat er in 2030 een CO2 reductie van 49 procent moet zijn. Op papier is dat een mooi streven, maar in de praktijk gaat dit gepaard met enige hobbels. Zoals het er nu uitziet, zal Nederland slechts op 46 procent uitkomen, zo blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Alternatieve manieren van verwarming

Het is de bedoeling dat alle Nederlandse huizen in 2050 gasvrij zijn. Hiervoor moeten gemeenten nu al aan de slag. Daar komt veel bij kijken. Zo moet Utrecht 120.000 tot 150.000 woningen van het gas halen in dertig jaar. Dat is een behoorlijke onderneming en uitstel ligt op de loer, met name door de hoge kosten. Door de lage gasprijs is het nauwelijks rendabel om je huis te verbouwen en elektrisch te verwarmen. Alle Nederlandse gemeenten moeten later dit jaar met een plan komen voor het gasvrij maken van woningen. In die plannen staan welke alternatieve manieren van verwarmen nodig zijn voor elke wijk.

Anderhalf miljoen huizen moeten in 2030 van het gas zijn, zo staat in het klimaatakkoord. In 2050 moet heel Nederland co2-neutraal zijn. Een eerste stap naar gasvrij is isoleren. Met name in huizen die nog geen spouwmuur- en vloerisolatie hebben, is veel winst te behalen. Het is mogelijk om subsidie te krijgen als je als huiseigenaar je huis gaat isoleren. Tot 1 januari werden alleen twee isolerende maatregelen tegelijk voor twintig procent vergoed. Sinds dit jaar geldt die subsidie ook voor een tweede maatregel naast aanschaf van een (hybride) warmtepomp.

Elektrische verwarming

De komende tijd zal er een enorme transitie plaatsvinden waarbij de keuze voor elektrische verwarming voor de hand ligt. Het is een van de beste en goedkoopste alternatieven. Elektriciteit zal de komende tijd goedkoper worden en steeds vaker uit duurzame bronnen worden opgewekt. Er zijn verschillende opties als je als huiseigenaar kiest voor elektrische verwarming in plaats van gas, zoals elektrische convectorkachels of infrarood verwarming. Infraroodverwarming kan het gasverbruik van de hoofdverwarming doen verminderen. Het kan een energiezuinige keuze zijn als bijverwarming op een bepaalde plek.

De overgrote meerderheid van woningeigenaren met een niet-geïsoleerde woning vinden de huidige subsidie ruimschoots onvoldoende. Pas bij een vergoeding van zestig procent van de kosten, overweegt deze groep wél te isoleren. Van de huizenbezitters die recent hebben geïsoleerd, heeft slechts 21 procent gebruik gemaakt van de bestaande subsidie. Veel voldoen niet aan de voorwaarden of weten er niet vanaf. De vraag ligt nu bij de overheid of er meer hulp kan komen, ook omdat veel niet-isoleerders een beneden modaal inkomen hebben.

Isoleren

Een aardgasvrije woning heeft meerdere voordelen, zoals minder CO2-uitstoot, lagere energiekosten, meer wooncomfort en een betere energielabel, wat weer voor een hoge waarde van de woning zorgt. Isoleren is de eerste stap. Huizen die in 1992 of eerder zijn gebouwd (of verbeterd) hebben doorgaans matige isolatie. Het start met onderzoeken wat er nodig is en dan kunnen het dak, de vloeren, muren en/of ramen geïsoleerd worden. Dan zijn we nog niet, maar het is een start.