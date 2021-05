Volksfeest van supporters Go Ahead Eagles in Deventer na promotie

In het centrum van Deventer is woensdagavond laat een waar volksfeest losgebarsten met supporters van Go Ahead Eagles, nadat duidelijk was geworden dat de club promoveert naar de eredivisie. De inmiddels duizenden fans scanderen leuzen, zingen en zwaaien met vlaggen. Ook wordt er muziek afgespeeld en vuurwerk afgestoken. Coronaregels worden niet nageleefd.

De politie is aanwezig met meerdere voertuigen, waaronder gepantserde politiebusjes. Eerder woensdag liet de gemeente weten niet op te treden tegen feestende supporters, mocht de club promoveren. De redenering is dat een grote groep uitzinnige fans zich niet laat sturen. Er werd al verwacht dat er een feestje kon ontstaan in de binnenstad.

Eerder op de avond volgden de fans in spanning de wedstrijd tussen De Graafschap en Helmond Sport, een wedstrijd die eindigde in 0-0.

Doordat De Graafschap niet wist te winnen in Doetinchem, promoveert Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. De club won eerder op de avond van Excelsior met 1-0.