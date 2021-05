Gedeputeerden Forum Brabant stappen per direct op

De Brabantse gedeputeerden Eric de Bie van Forum voor Democratie (FVD) en Peter Smit, voormalig lid van Forum, zijn per direct opgestapt. Dat hebben zij vrijdagochtend laten weten tijdens een vergadering van de Brabantse Provinciale Staten.

De Bie en Smit hebben beiden hun achtergrond in Forum voor Democratie. De Bie bleef die partij trouw toen de fractie afgelopen jaar uiteenviel in Forum en JA21. Smit ging daarop verder als bestuurder zonder partij. Het afbrokkelen van de partij was voor de andere coalitiegenoten een probleem.

In een verklaring zei De Bie vrijdag “onvoldoende steun en vertrouwen” in de Staten te ervaren om zijn functie te blijven uitoefenen. “Met lede ogen heb ik moeten aanzien dat Den Haag is binnengekomen in Brabant: Haagse politieke discussies werden in provinciale Staten overgedaan”, zei hij. Smit zei dat het afscheid pijn doet en dat hij het gebeuren ziet als een politieke crisis, niet als een bestuurscrisis.

Hun aftreden komt na het opzeggen van de samenwerking door VVD, CDA en Lokaal Brabant met het Forum, donderdag. Aanleiding was het recente vertrek van FVD-Statenlid Hans Smolders, waardoor de coalitie de meerderheid dreigt kwijt te raken. Smolders vertrok naar de Tweede Kamer, waar hij inmiddels FVD de rug heeft toegekeerd en met Wybren van Haga en Olaf Ephraim een nieuwe fractie is begonnen.

In twee jaar tijd is dit de tweede bestuurscrisis die Brabant treft. Eerst bracht het CDA de oorspronkelijke centrumlinkse coalitie ten val onder druk van de boerenachterban. Vervolgens gingen CDA en VVD de samenwerking met Forum aan. Ook die is nu ten einde, mede door afsplitsingen het afgelopen jaar binnen FVD. De Staten bespreken vrijdag hoe het nu verder moet.

De vijf gedeputeerden van de VVD, het CDA en Lokaal Brabant blijven voorlopig aan om te voorkomen dat Brabant onbestuurbaar wordt. VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat zei namens de overblijvende leden van Gedeputeerde Staten het werk in een minderheidssituatie te willen voortzetten. Dit om “het schip op koers te houden” op basis van bestaand beleid.