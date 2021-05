De politie moest zondagavond ingrijpen bij het voetbalstadion in Breda nadat het Bredase NAC had verloren van NEC uit Nijmegen. Supporters van NAC probeerden het stadion in te gaan. De politie moest ze met wapenstokken en schilden tegenhouden. Supporters bekogelden de politie met hekwerken, fietsen, vuurwerk en glas.