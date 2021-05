Een gevulde crypto-wallet voor iedereen: kan dat?

Vorige week schreven we al over de vraag of de cryptomunt een blijvertje is. Online wemelt het van de fans en de sceptici. Er zijn pagina’s volgeschreven over hoe de munten functioneren en wat de prijzen doen. Maar hoe handel je in cryptomunten? Waar moet je zijn, en hoe werkt dat dan?

Let op voor pump and dump-munten

Als je door de cryptomunten het digitale bos soms niet meer kan zien, ben je niet de enige. Nog maar kort geleden besteedde onze publieke omroep uitgebreid aandacht aan het feit dat duizenden investeerders in cryptomunten dankzij ‘pump and dump’-praktijken enorme verliezen lijden.

Kwaadwillende investeerders zorgen dan dat ze een flinke groep op de been krijgen om op precies hetzelfde moment, dezelfde (vaak onbekende) cryptomunt te kopen. De koers gaat door het dak, vele kopers volgen, waarna de aanstichters massaal hun munten weer verkopen (‘dumpen’). De markt crasht, en de leken zonder voorkennis hebben het nakijken.

Crypto-brokers

Beginners hebben vaak geen idee waar ze moeten beginnen, maar wel dat ze willen beginnen. Als je het netjes wil doen (en je geld niet per definitie wil kwijtraken), blijf je op de hoogte via betrouwbare kanalen, en schaf je je cryptomunten aan via betrouwbare ‘crypto-brokers’.

Een crypto-broker koopt en verkoopt cryptocurrency. Er zitten wat nadelen aan – je betaalt er bijvoorbeeld vaak wat meer voor dan als je de munten aanschaft op de ‘exchange’ (beurs), maar het zijn begrijpelijke platforms. En daardoor zijn ze een stuk geschikter voor mensen zonder technische kennis.

Crypto’s in je portemonnee

Uiteraard biedt niet elke broker precies hetzelfde aan. Als je cryptomunten bezit, moet je die bijvoorbeeld in een digitale portemonnee kunnen stoppen, ofwel: een cryptocurrency-wallet. Bij de ene broker krijg je die ‘wallet’ erbij, bij de ander niet. Het is natuurlijk makkelijker als de wallet er al bij zit, want dan hoef je dat zelf niet te organiseren. In sommige gevallen zijn de munten in je wallet bovendien verzekerd.

Wallet-advies

Soms biedt een broker echter geen ingebouwde wallet aan, en wil je om andere redenen toch met ze in zee – omdat ze betrouwbaar zijn bijvoorbeeld. In dat geval moet je dus wel zelf een wallet regelen, en kan je waarschijnlijk wel wat wallet-advies gebruiken.

De betere adviseur zal je dan uitleggen dat er een verschil is tussen online wallets, hardware wallets, en software wallets. Dat heeft vooral te maken met waar de informatie over jouw munten staat opgeslagen – op je eigen apparaat, een extern apparaat, of bij een ander. Simpel gezegd is het een afweging tussen veiligheid en flexibiliteit. Met een online wallet kan je snel handelen, met een hardware wallet ben je beter beschermd.

De grote jongens en de crypto-beurs

Als je wel weet wat je aan het doen bent, kan je er natuurlijk voor kiezen om direct via een grote crypto-exchange je cryptomunten te (ver-)kopen. Een exchange brengt vaak wat minder gebruiksgemak met zich mee dan een broker, maar het aanbod van verschillende munten is vaak groter. En het kan schelen in de ‘fee’, de kosten die je voor elke transactie betaalt. Dat is natuurlijk fijn – meer munten voor jou.

Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer: als je maar zorgt dat je weet waar je moet zijn voor betrouwbare informatie. Kennis is macht. Of je nu on- of offline bent.