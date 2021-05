LAKS: relatief weinig klachten op dag zeven van examens

Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn woensdag ruim 12.000 klachten binnengekomen. Dat zijn er zeker 2000 meer dan een dag eerder, maar desalniettemin spreekt bestuurslid Myriam van de Wiel over een “relatief rustige examendag. Vorige week hadden we dagen erbij zitten dat we al snel boven de 25.000 uitkwamen.”

De meeste klachten (ruim 7000) gingen over de moeilijkheidsgraad van wiskunde A op de havo. “Er werd vaak geklaagd dat stof aan de orde kwam die niet was behandeld”, zegt Van de Wiel. Wiskunde B, eveneens op de havo, zou te veel vragen hebben bevat waardoor er te weinig tijd zou zijn geweest om het examen af te maken. Ruim 2000 meldingen kwamen daarover binnen.

Over scheikunde op het vwo zijn 2000 klachten ingediend, terwijl ruim 1300 eindexamenkandidaten van het vmbo een klacht deponeerden over het examen biologie.

Na zeven dagen van examens staat de teller op ruim 171.000 klachten in totaal. De toets vorige week woensdag voor Nederlands op de havo heeft met bijna 16.000 meldingen tot nog toe de meeste klachten opgeleverd.