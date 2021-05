3914 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt al bijna drie weken

Steeds minder mensen lopen het coronavirus op. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 21.915 meldingen van positieve tests, gemiddeld 3131 per dag. Dat gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij en heeft nu het laagste niveau sinds 1 oktober bereikt.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend werden 3914 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er meer dan op donderdag, maar op vrijdagen zijn meestal meer nieuwe gevallen dan eerder in de week. Vorige week vrijdag meldde het RIVM meer dan 4100 positieve tests, de vrijdag ervoor ruim 5500 en nog een vrijdag eerder bijna 7500.

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. Ten noorden en ten zuiden van de Maas kregen 224 inwoners bericht dat ze positief zijn getest. In Amsterdam kwamen er 147 besmettingen bij. Daarna volgen Den Haag (133), Utrecht (67) en Tilburg (64). In 19 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Het aantal sterfgevallen steeg met vijftien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt meestal een tijdje voor het overlijden van een coronapatiƫnt wordt geregistreerd. In de afgelopen week werden 92 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.600 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.