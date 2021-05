NZa: druk op ziekenhuiszorg neemt langzaam af

De druk door corona op de ziekenhuiszorg neemt langzaam verder af, maar is nog steeds hoog. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nog steeds is maar 66 procent van de operatiekamers in gebruik. Dat zijn er wel iets meer dan vorige week, toen dat percentage op 64 procent lag. Vooral operaties waarbij de kans hoog is dat patiënten nadien naar de intensive care moeten, worden minder vaak uitgevoerd.

Er zijn nu 25 ziekenhuizen die zorg die binnen zes weken moet worden gegeven, soms moeten opschuiven, eentje minder dan vorige week. Tien van deze ziekenhuizen kunnen bepaalde vormen van deze zorg ook niet meer binnen die zes weken verlenen. “Dit wil niet zeggen dat patiënten gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen”, aldus de NZa.

Planbare zorg zoals een knie- heup- of staaroperatie wordt in 29 procent van de ziekenhuizen niet geleverd. Vorige week kwam 34 procent daar niet aan toe. Net als vorige week kan slechts 2 procent van alle ziekenhuizen deze zorg volledig volgens planning geven. Acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend, ziet de NZa.

Afgelopen week was het aantal verwijzingen door huisdokters naar ziekenhuiszorg 5 procent lager dan zonder corona waarschijnlijk het geval zou zijn.

Nog steeds is minder dan 1 procent van de ziekenhuizenpatiënten overigens een Covid-patiënt.