Subsidieregeling voor versterking Groningen opengesteld

Inwoners van Groningen kunnen vanaf dinsdag subsidie aanvragen om hun woning of een ander gebouw dat ze bezitten te versterken of verduurzamen. Aanvragers kunnen maximaal 17.000 euro krijgen.

Met het geld kan er bijvoorbeeld onderhoud worden gepleegd, maar ook een uitbouw of de aanleg van zonnepanelen behoren tot de mogelijkheden. Eigenaren kunnen met een offerte of begroting hun aanvraag indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Binnen acht weken wordt deze in behandeling genomen.

De regeling maakt deel uit van een pakket aan maatregelen ter waarde van 1,5 miljard euro, dat in november werd aangekondigd. Hij is vooral bedoeld voor mensen met schade die nog niet is beoordeeld.

Ook mensen die al wel een beoordeling hadden, maar een nieuwe kunnen aanvragen komen in aanmerking.