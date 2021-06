CDA en CU: zo snel mogelijk verbod op lachgas en designerdrugs

Het demissionaire kabinet moet zo snel mogelijk werk maken van een verbod op lachgas en zogenoemde designerdrugs. Dat vinden CDA en ChristenUnie. De twee partijen zullen er woensdag op aandringen tijdens een debat over het drugsbeleid van de overheid.

Het kabinet is voor een verbod op het recreatief gebruik van lachgas en nieuwe chemische genotsmiddelen, maar minister Ferd Grapperhaus gaf in april aan dat de invoering ervan aan een volgend kabinet is. Het handhaven van een verbod vergt extra inzet van de politie en daar maakt het demissionaire kabinet geen geld meer voor vrij, aldus de bewindsman.

Bij designerdrugs gaat het om middelen die lijken op drugs die al zijn verboden, maar vanwege een andere chemische samenstelling nog niet onder de wet vallen. Het idee is dat ze onder de Opiumwet komen te vallen, maar ook dat is uitgesteld.

De twee christelijke partijen nemen geen genoegen met het uitstel. Volgens CDA-Kamerlid Anne Kuik is het gebruik van lachgas en designerdrugs “helemaal uit de klauwen gelopen”.

“We zien neurologische schade bij jongeren. Ook het gebruik in het verkeer is een trend die levensgevaarlijk is. Een landelijk verbod zorgt voor duidelijkheid en voorkomt maatschappelijke kosten die deze rommel veroorzaakt.”

Ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat de kosten van een verbod geen obstakel mogen zijn. “Ik hoop dat het kabinet zich niet blindstaart op de handhavingskosten maar ook kijkt welke schade deze drugs de samenleving nu al aanbrengt. Dan is een verbod de enige uitkomst.”