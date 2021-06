Vaccinatie of 48 uur oude coronatest nodig voor reis naar Spanje

Vanaf maandag past Spanje de inreisvoorwaarden aan, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle reizigers uit Nederland moeten een negatieve PCR-test of antigeen sneltest laten zien die maximaal 48 uur oud is, waar die eerder nog 72 uur oud mocht zijn. Een officieel vaccinatiebewijs geeft ook toegang tot het land.

De verkleining van het tijdsframe kan gevolgen hebben voor mensen die maandag 7 juni naar Spanje gaan en een test hebben gedaan die bij aankomst ouder is dan 48 uur.

De regels gelden voor alle reizigers vanaf 6 zes jaar met elk vervoersmiddel. De documenten moeten in het Spaans, Engels, Frans of Duits zijn. Als iemand positief blijft testen nadat die hersteld is van Covid-19, volstaat een medische verklaring om het land in te komen.

Voor het grootste deel van Spanje geldt nog code oranje, waarmee geadviseerd wordt alleen noodzakelijke reizen te maken. Alleen voor de Canarische eilanden en de Balearen geldt code geel.