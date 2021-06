Burgemeesters bespreken voortgang corona zonder ministers

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreekt maandag in Utrecht hoe het gaat met de coronamaatregelen. Bij de bespreking zijn ditmaal geen ministers aanwezig. Gewoonlijk schuift justitieminister Ferd Grapperhaus elke week aan en vaak ook coronaminister Hugo de Jonge.

Sinds het weekend mag de horeca ’s avonds langer openblijven en theaters en musea gaan weer open. Het kabinet zou overwegen om al aan het eind van deze maand nog meer versoepelingen door te voeren. De burgemeesters bespreken hoe het in het weekeinde is gegaan met de handhaving van de versoepelde maatregelen. Aan de orde komen waarschijnlijk ook de spontane feestjes van groepen jongeren, die sinds het mooi weer is op tal van plaatsen worden gehouden. De politie kan niet elke avond optreden tegen dit fenomeen.

Als er vanaf eind juni nog meer versoepelingen van het coronabeleid worden doorgevoerd, komen de burgemeesters in de zomermaanden waarschijnlijk niet meer wekelijks bijeen.