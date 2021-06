Ollongren: Nationaal Coördinator Groningen op de goede weg

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in het eerste jaar dat de organisatie verantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie in Groningen laten zien dat hij “op de goede weg” is. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren maandag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag van de organisatie. Ondanks de coronacrisis zijn belangrijke doelstellingen gehaald, zo staat daarin.

Het was de bedoeling op 4000 adressen een eerste onderzoek te doen naar woningen met aardbevingsschade. Door het coronavirus hebben die opnames een tijdje stilgelegen en hebben bewoners afspraken afgezegd. Desondanks is bij 2883 een dergelijk onderzoek uitgevoerd.

Voor de volgende stap in de beoordeling, waarbij een versterkingsadvies wordt uitgebracht, is de doelstelling wel gehaald. Ook hier was het de bedoeling 4000 adressen aan te doen, maar er zijn 4133 gebouwen beoordeeld. Voor 4253 adressen zijn de concrete plannen opgesteld en de versterking is op 1768 adressen voltooid.

De versterkingen hebben in 2020 268 miljoen euro gekost. Tegen het eind van het jaar waren er nog 26.724 adressen over waar de NCG nog mee bezig is of nog mee aan de slag moet.

De NCG werd in 2020 verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie in de hoop dat er sneller vooruitgang geboekt kan worden. Directeur Peter Spijkerman zegt in het jaarverslag dat de bereikte doelen van afgelopen jaar “vertrouwen in de toekomst” geven, al erkent hij dat het voor de Groningers “lang niet snel genoeg gaat”.