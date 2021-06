Prinses Beatrix aan linkeroor geopereerd

Prinses Beatrix is vrijdag in het Leids Universitair Medisch Centrum geopereerd aan haar linkeroor. De moeder van koning Willem-Alexander had een cholesteatoom. Dat is een hardnekkige vorm van middenoorontsteking, waarbij ontstekingscellen de botjes in het middenoor aantasten. Dat kan leiden tot gehoorverlies.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kan prinses Beatrix zaterdag weer naar huis.

De 83-jarige prinses is nog actief. Zo deed ze eind mei mee met de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds. Ze hielp mee met het onderhoud van de tuin van het Thomashuis in Maartensdijk, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking.