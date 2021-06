Nieuwe getuigen gehoord in zaak overleden model Ivana Smit

In het onderzoek naar de dood van het model Ivana Smit zijn veertien nieuwe getuigen gehoord. Dat schrijft de advocaat van de familie, Sébas Diekstra, op Twitter. In de zaak zijn nu in totaal 71 getuigen gehoord.

Diekstra meldt dat er nu wordt gewacht op een bericht van medisch deskundigen uit Maleisië, die onderzoek doen naar de twee sectierapporten over de dood van Smit. De deskundigen zullen in dat bericht hun oordeel geven over de rapporten. Daarna kan de zaak worden overgedragen aan de Maleisisch openbaar aanklager. Dat blijkt uit een document van de lokale politie, aldus Diekstra.

Smit overleed in 2017 op 18-jarige leeftijd, naar verluidt door een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur, nadat ze de avond had doorgebracht met het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson. Haar familie gelooft niet dat er sprake is van een ongeluk, wat de rechtbank eerder oordeelde. Daartegen ging de familie in hoger beroep. Het Maleisische gerechtshof oordeelde eind 2019 dat het model uit Sittard “omkwam door het handelen van derden”. Het onderzoek is daarop heropend, de politie spreekt inmiddels van een ‘moordonderzoek’.

In het onderzoek naar de dood van Smit werden twee sectierapporten opgesteld: een Maleisisch en een Nederlands rapport. In het het rapport uit Maleisië staat dat het model nog in leven was voor haar val. Het Nederlandse rapport stelt dat het ook mogelijk is dat Smit al dood was voor de val.