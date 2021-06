Jongerenorganisatie GroenLinks, DWARS, heeft nieuwe voorzitter

De jongerenorganisatie van GroenLinks, DWARS, heeft een nieuwe voorzitter. Het is de 20-jarige Hiske Scholtens uit Zoetermeer. Scholtens volgt Sabine Scharwachter op.

Volgens DWARS is Scholtens sinds 2018 actief lid van de organisatie en heeft ze twee jaar bestuurservaring bij de regionale afdeling Leiden-Haaglanden als secretaris en als voorzitter. “Als DWARS gaan we er komend jaar voor zorgen dat GroenLinks bij zijn idealen blijft en deze ook binnen het formatieproces niet aan de kant zal schuiven voor een regeringsdeelname”, aldus Scholtens. Scholtens studeert internationale politiek aan de Universiteit Leiden in Den Haag.

GroenLinks-leider Jesse Klaver feliciteerde Scholtens op Twitter: “@HiskeScholtens en de andere nieuwe bestuursleden! Ik kijk uit naar een goede samenwerking. En heel veel dank voor het afgelopen jaar,@SabScharwachter en de rest van het oude DWARS-bestuur. Ondanks corona hebben jullie er een mooi jaar van gemaakt.”

Het landelijk bestuur van de organisatie bestaat uit acht leden en begint op 1 juli officieel.