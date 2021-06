Beek en Eindhoven melden eerste regionale hittegolf van dit jaar

In het zuiden van het land zijn de eerste regionale hittegolven een feit. Rond 13.15 uur werd het in het Limburgse Beek bij Maastricht 30,3 graden. Niet veel later was het raak in Eindhoven. Daar tikte het kwik rond 14.00 uur de 31,1 graden aan.

Voor een regionale hittegolf zijn vijf zomerse dagen op rij nodig. Het moet dan 25 graden of warmer zijn en daarvan moeten minstens drie dagen tropisch warm zijn met temperaturen van 30 graden of meer.

Sinds afgelopen maandag ligt de temperatuur op vrijwel alle weerstations in Brabant en Limburg boven 25 graden, meldt Weer.nl. Afgelopen woensdag en donderdag was het tropisch warm. Met de vrijdag gemeten temperaturen is aan de criteria voor een hittegolf voldaan.

De Bilt heeft de criteria bij lange na niet bereikt. Dat betekent dat het geen officiƫle landelijke hittegolf wordt.