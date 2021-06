Landelijke Studentenvakbond: “Hogescholen en universiteiten moeten zich richten op volledig fysiek onderwijs in september.” 

Tijdens de persconferentie maakte demissionair minister De Jonge bekend dat onderwijsinstellingen zich op twee scenario’s moeten voorbereiden voor het nieuwe collegejaar. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is blij met de mogelijkheid om na de zomer onderwijs te geven zonder belemmeringen. LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Fysiek onderwijs is onmisbaar voor studenten. Het is goed nieuws dat dat in het nieuwe collegejaar weer volledig lijkt te kunnen. Het is nu van groot belang dat hogescholen en universiteiten zich op het beste scenario voorbereiden.”

De LSVb benadrukt dat het belangrijk is om fysiek onderwijs volledig te laten terugkeren. Fysieke contactmomenten zijn voor studenten onmisbaar om onderwijs te kunnen volgen, een sociaal netwerk op te bouwen en eenzaamheid tegen te gaan. De vakbond vindt het daarom van groot belang dat hogescholen en universiteiten na de zomer zijn voorbereid op het optimale scenario. Boahene: “Hogescholen en universiteiten hebben nu een paar maanden om zich op het nieuwe collegejaar voor te bereiden. Daarbij moeten ze zich richten op het beste scenario, zodat fysiek onderwijs in september voor alle studenten weer mogelijk is.”