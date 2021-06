Nog geen doorbraak in kabinetsformatie

Een weekeinde vol telefoongesprekken over en weer heeft nog niet geleid tot een doorbraak in de kabinetsformatie. Informateur Mariëtte Hamer droeg de zes partijen die nog in beeld zijn voor mogelijke kabinetsdeelname vrijdag op in gesprek te gaan om de “impasse” te doorbreken, maar dat is volgens ingewijden tot dusver niet gelukt.

VVD en CDA blijven erbij dat zij niet met zowel de PvdA als GroenLinks willen onderhandelen. De christendemocraten zouden het linkse blok in dat verband zelfs in één adem hebben genoemd met PVV en Forum voor Democratie, partijen die zij al voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart resoluut hadden uitgesloten van eventuele samenwerking. En de VVD zou geen mogelijkheden zien voor een meerderheidskabinet zonder het CDA.

D66, na de VVD de tweede partij in de Tweede Kamer, blijft mikken op een zo progressief mogelijke coalitie. De sociaal-liberalen zien PvdA en GroenLinks wél zitten als coalitiepartners. Die combinatie staat hen meer aan dan voortzetting van de huidige samenwerking met de ChristenUnie, die de afgelopen periode een blokkade opwierp voor hervormingen op medisch-ethisch gebied die voor D66 erg belangrijk zijn.

Ook op links zit weinig beweging. PvdA en GroenLinks blijven erbij dat zij alleen samen in een kabinet willen. De linkse partijen zien volgens betrokkenen niet in waarom zij elkaar zouden moeten loslaten, terwijl VVD en CDA elkaar net zo goed vast blijven houden. Zij zijn zelf wél bereid met die twee rechtse partijen te onderhandelen, zo klinkt het.

De partijleiders Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) brengen maandag weer een bezoek aan informateur Hamer. D66-leider Sigrid Kaag zit in het buitenland en spreekt Hamer digitaal.