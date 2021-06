De Jonge: geen grote problemen meer met CoronaCheck-app

Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus en daarom maar één vaccinatie hebben gehad, kunnen nu ook een vaccinatiebewijs aanmaken in de CoronaCheck-app. Het technische probleem waardoor dat de afgelopen dagen niet mogelijk was is opgelost, meldt demissionair zorgminister Hugo de Jonge.

“Daarmee zijn eigenlijk alle grote bugs in de app opgelost”, zegt De Jonge. Mensen melden zich af en toe nog wel met “kleine dingetjes” bij de helpdesk. Maar al met al werkt de app “behoorlijk vlekkeloos”, vindt de minister. Inmiddels hebben zo’n 2,5 miljoen mensen een QR-code aangemaakt waarmee zij kunnen aantonen dat zij beschermd zijn tegen het virus. “Dat is ongelofelijk veel.”

De Jonge gaat ervan uit dat de app straks ook werkt voor mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en zich daarom moeten laten testen voordat zij bijvoorbeeld op vakantie gaan. Zij kunnen vanaf woensdag met een negatieve testuitslag een QR-code aanmaken in de CoronaCheck-app. “Dat zou gewoon echt goed moeten gaan.”