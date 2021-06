Opnieuw minder dan 600 nieuwe coronagevallen in een etmaal

Het aantal positieve coronatests is dinsdag voor de vierde achtereenvolgende dag onder de zeshonderd uitgekomen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwamen er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 552 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er 148 minder vergeleken met vorige week dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 4208 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 601 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maandag werden geen overlijdens geregistreerd en zondag slechts één.

In Amsterdam werden de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 45. In Rotterdam kregen 28 mensen een positieve testuitslag, in Den Haag waren het er 22. Daarna volgen Utrecht (19) en Groningen (13).

Sinds het begin van de uitbraak zijn er bijna 1,7 miljoen Nederlanders positief getest. Van ruim 17.700 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.